ВЫГРЕБНАЯ ЯМА (МИНИ 1,5М) V 3,3М

Описание товара

Выгребная яма (Мини Ø1,5м) V-3,3м³подойдет для слива с небольшим количеством стоков, в частный дом, для 2-3 человек, например для слива унитаза, раковины, душевой кабины и стиральной машины, при сезонном проживании.Состав комплекта:Кольцо Ø1.5м (КС15.9) (рабочая часть) - 2 шт.Плита перекрытия (1ПП15) - 1 шт.Горловина (КС7,9) - 1 шт.Люк полимерпесчаный (ППЛ-Л) - 1 шт.Труба Ø110мм ПЭ SDR26, стенка 4,2мм - 6м.пог.Раствор, фитинги*В комплекс работ"под ключ" включены стоимость и доставка всех материалов, работа экскаватора, монтаж колодца.Дополнительно осуществляем: вывоз грунта, гидроизоляция жби, металлическая лестница.