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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.01.2019
              4 200

              Круглая плита перекрытия 4ПП20 1 для колодца

              Телефон
              +73822220685
              Продавец
              ЗСК-1
              0
              Описание товара
              Крышка для колодца 4ПП20-1 Плиты перекрытия колодцев выполняют защитную функцию по сбережению ваших систем от мусора, а отверстие под люк обеспечивает быстрый доступ к колодцу, при необходимости. Во избежание падений в колодец людей или животных, крышки колодцев изготавливаются из качественного бетона, устойчивого к механическим нагрузкам. Гарантия на крышки — 36 месяцев.  Несколько особенностей таких плит Материал — высококачественный бетон, не ниже марки М300.Соответствие требованиям ГОСТ РФ 8020-90.Поставка с паспортом и гарантийным талоном, действующим 3 года.Контролируемый процесс производства на современном оборудовании.Доступная цена, благодаря отсутствию посредников.Наличие петель для быстрой и удобной установки при помощи специального оборудования.  Почему клиенты доверяют ПК «ЗСК-1»? Комплексный подходСпециалисты нашей компании готовы качественно и недорого установить приобретенную вами продукцию. Гарантия на работы — 3 года.Оперативная работаОбрабатываем заявки, поставляем продукцию и проводим работы по установке в строго оговоренные сроки.Широкий выборНаше производство способно предоставить большой ассортимент ЖБИ высокого качества. Готовы к стабильным поставкам в крупных объемах.Гибкие условияДля компаний и постоянных клиентов мы готовы предложить партнерскую систему взаимовыгодного сотрудничества.  Не допустите аварийных ситуаций из-за недобросовестных изделий «гаражных» производителей. Выбирайте сертифицированную продукцию по оптимальной цене!   Как приобрести продукцию компании «ЗСК-1»
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