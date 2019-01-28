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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.01.2019
              77 750

              СЕПТИК 2 Х КАМЕРНЫЙ (СЕПТИК 2+1) V 10,5М

              Телефон
              +73822220685
              Продавец
              ЗСК-1
              0
              Описание товара
              Септик 2-х камерный (Септик 2+1) V-10,5м³Септик предназначен для локальной очистки сточных вод в частном доме с последующим дренажом в грунтСостав комплекта:Кольцо Ø2м (КС20.9) (рабочая часть отстойника) - 3 шт.Дно колодца Ø2м (ПН20)  - 1 шт. Кольцо Ø1м (КС10.9) (рабочая часть - кольца перфорированные) - 3 шт.Плита перекрытия (4ПП20-2) - 1 шт.Плита перекрытия (ПП10) - 1 шт.Горловина Ø0,7м (КС7.9) - 2 шт.Люк полимерпесчаный (ППЛ-Л) - 2 шт.Труба Ø110мм ПЭ SDR26, стенка 4,2мм - 8м.пог.Раствор, фитингиФильтрующий элемент (мытый гравий) - 9м³*В комплекс работ"под ключ" включены стоимость и доставка всех материалов, работа экскаватора, монтаж колодца.Дополнительно осуществляем: вывоз грунта, гидроизоляция жби, утепление трубы, ГПС, металлическая лестница.
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