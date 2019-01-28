Кольцо стеновое КС109

Описание товара

Кольцо колодца КС 10.9 Кольца стеновые — основная и незаменимая деталь при строительстве подземной части различных водопроводных систем, септиков или выгребных ям. Чтобы избежать любых аварийных ситуаций, рекомендуется выбирать только заводскую продукцию. ПК «ЗСК-1» реализует сертифицированные стеновые кольца с гарантией качества. Несколько особенностей предоставленной продукции Наши кольца изготовлены на современных производственных мощностях с соответствием всем требованиям ГОСТ.Кольца правильной геометрии из бетона марки М200 дополнительно армированы, поэтому способны выдерживать самые сложные эксплуатационные условия.Доступная стоимость обусловлена отсутствием посредников и партнерскими отношениями с поставщиками.Качество всей продукции подтверждается соответствующими сертификатами и гарантией 36 месяцев. Преимущества работы с нашей компанией Более 10 лет опыта работы сделали нас одними из лидеров производства ЖБИ по области.Наша команда профессионалов оказывает квалифицированные услуги по строительству колодцев любого назначения.Мы ответственно относимся к своей работе, поэтому предоставляем каждому клиенту гарантию на продукцию — 3 года, и на услуги — 5 лет.Готовы обсуждать индивидуальные условия сотрудничества с компаниями и постоянными покупателями. Позаботьтесь о надежности и долговечности ваших коммуникаций. Заказывайте сертифицированную продукцию в компании «ЗСК-1». Как приобрести продукцию компании «ЗСК-1»