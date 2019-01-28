Элитная 3-комнатная квартира в комплексе апартаментов премиум-класса"Зелёная Роща" в Сочи

Элитная уютная трёхкомнатная квартира в прекрасном жилом комплексе премиум-класса"Зелёная Роща" в Сочи, Микрорайон Приморье, Курортный пр-т, 129. Площадь 94 м². Четвёртый этаж со стороны моря и второй со стороны паркинга.
Уникальный современный яркий интерьер. Планировка элитной квартиры состоит из кухни-зала, спальни, детской, ванной, холла и террасы. Панорамные окна с превосходным захватывающим видом на побережье.
ЖК"Зелёная Роща" - удобно расположенное здание с собственной территорией, придомовым паркингом, игровой площадкой и лаундж-зонами. Расстояние до пляжа 100 метров.
Общая площадь, м²: 94
Цена, ₽: 27 000 000
Комнат: 3-комнатная
Этаж: 4
Этажность: 10
До моря: 100 м
До центра: 15 минут на автомобиле
Санузел: совмещённый
Статус: квартира
Интерьер: дизайнерский
Вид из окон: на море
Парковка: придомовая
Класс: элитный
Стадия: вторичная продажа