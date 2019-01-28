Элитная 3-комнатная квартира в комплексе апартаментов премиум-класса"Зелёная Роща" в Сочи

Описание товара

Элитная уютная трёхкомнатная квартира в прекрасном жилом комплексе премиум-класса"Зелёная Роща" в Сочи, Микрорайон Приморье, Курортный пр-т, 129. Площадь 94 м². Четвёртый этаж со стороны моря и второй со стороны паркинга.





Уникальный современный яркий интерьер. Планировка элитной квартиры состоит из кухни-зала, спальни, детской, ванной, холла и террасы. Панорамные окна с превосходным захватывающим видом на побережье.





ЖК"Зелёная Роща" - удобно расположенное здание с собственной территорией, придомовым паркингом, игровой площадкой и лаундж-зонами. Расстояние до пляжа 100 метров.





Лот №: 1716





Общая площадь, м²: 94

Цена, ₽: 27 000 000

Комнат: 3-комнатная

Этаж: 4

Этажность: 10

До моря: 100 м

До центра: 15 минут на автомобиле

Санузел: совмещённый

Статус: квартира

Интерьер: дизайнерский

Вид из окон: на море

Парковка: придомовая

Класс: элитный

Стадия: вторичная продажа



