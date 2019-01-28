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              • KADEIRO
              • Элитная 3-комнатная квартира в комплексе апартаментов премиум-класса"Зелёная Роща" в Сочи
              Добавлено 28.01.2019
              27 000 000

              Элитная 3-комнатная квартира в комплексе апартаментов премиум-класса"Зелёная Роща" в Сочи

              Телефон
              +79881520110
              Ключевые слова:
              Зелёная, Роща, Приморье, квартира, Сочи, ЖК
              Продавец
              KADEIRO
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              Описание товара

              Элитная уютная трёхкомнатная квартира в прекрасном жилом комплексе премиум-класса"Зелёная Роща" в Сочи, Микрорайон Приморье, Курортный пр-т, 129. Площадь 94 м². Четвёртый этаж со стороны моря и второй со стороны паркинга.


              Уникальный современный яркий интерьер. Планировка элитной квартиры состоит из кухни-зала, спальни, детской, ванной, холла и террасы. Панорамные окна с превосходным захватывающим видом на побережье.


              ЖК"Зелёная Роща" - удобно расположенное здание с собственной территорией, придомовым паркингом, игровой площадкой и лаундж-зонами. Расстояние до пляжа 100 метров.


              Лот №: 1716


              Общая площадь, м²: 94

              Цена, ₽: 27 000 000

              Комнат: 3-комнатная

              Этаж: 4

              Этажность: 10

              До моря: 100 м

              До центра: 15 минут на автомобиле

              Санузел: совмещённый

              Статус: квартира

              Интерьер: дизайнерский

              Вид из окон: на море

              Парковка: придомовая

              Класс: элитный

              Стадия: вторичная продажа


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