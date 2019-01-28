Описание товара

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https://www.youtube.com/watch?v=BpuuCmSBtJk





Ссылка на Измельчитель Молния тут:

http://luckproducti.ru/lightning6/?l=abe140790f3f





Измельчитель Молния





Измельчитель Молния - инновационное устройство, которое заменяет собой миксер, мясорубку, блендер, овощерезку, кофемолку и шейкер. Многофункциональность, эргономичный дизайн и сверхкачественные лезвия сделали"Молнию" одной из самых популярных в СНГ!





- Лезвия из сверхкачественной нержавеющей стали

- Заменяет собой миксер, мясорубку, блендер, овощерезку, кофемолку и шейкер

- Простой уход и компактное хранение





На Измельчитель Молния Действует Скидка - 53%

Цена с учётом скидки - 1990 рублей

Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!