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http://luckproducti.ru/lightning6/?l=abe140790f3f
Измельчитель Молния
Измельчитель Молния - инновационное устройство, которое заменяет собой миксер, мясорубку, блендер, овощерезку, кофемолку и шейкер. Многофункциональность, эргономичный дизайн и сверхкачественные лезвия сделали"Молнию" одной из самых популярных в СНГ!
- Лезвия из сверхкачественной нержавеющей стали
- Заменяет собой миксер, мясорубку, блендер, овощерезку, кофемолку и шейкер
- Простой уход и компактное хранение
На Измельчитель Молния Действует Скидка - 53%
Цена с учётом скидки - 1990 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!