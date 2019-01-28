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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.01.2019
              1 990

              Измельчитель Молния

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
              0
              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=BpuuCmSBtJk


              Ссылка на Измельчитель Молния тут:

              http://luckproducti.ru/lightning6/?l=abe140790f3f


              Измельчитель Молния


              Измельчитель Молния - инновационное устройство, которое заменяет собой миксер, мясорубку, блендер, овощерезку, кофемолку и шейкер. Многофункциональность, эргономичный дизайн и сверхкачественные лезвия сделали"Молнию" одной из самых популярных в СНГ!


              - Лезвия из сверхкачественной нержавеющей стали

              - Заменяет собой миксер, мясорубку, блендер, овощерезку, кофемолку и шейкер

              - Простой уход и компактное хранение


              На Измельчитель Молния Действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 1990 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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