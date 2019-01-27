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              BEGETON | ART
              Добавлено 27.01.2019
              1 490

              Точилка для ножей JAPAN STEELS

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
              0
              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=9Ta5aMJH_wM


              Ссылка на Точилку для ножей JAPAN STEELS тут:

              http://luckproducti.ru/japan-steel1/?l=22afb23a339f


              Точилка для ножей JAPAN STEELS


              JAPAN STEELS Стильная, уникальная и по-настоящему эффективная ножеточка, способная вернуть остроту любому лезвию буквально за пару движений. Секрет заключается в двух вольфрамовых рычагах - они не только полноценно затачивают изделия, но и создают на их поверхности защитный слой, сохраняющий от ржавчины.


              - Высокая скорость заточки

              - Оптимальный угол

              - Компактный дизайн

              - Точит ножи так, что можно бриться

              - Наточит даже банковскую карту

              - Продуманная конструкция защитит Вас от порезов


              На данный товар действует Скидка!

              Цена с учётом скидки - 1490 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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