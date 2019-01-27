Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=9Ta5aMJH_wM





Ссылка на Точилку для ножей JAPAN STEELS тут:

http://luckproducti.ru/japan-steel1/?l=22afb23a339f





Точилка для ножей JAPAN STEELS





JAPAN STEELS Стильная, уникальная и по-настоящему эффективная ножеточка, способная вернуть остроту любому лезвию буквально за пару движений. Секрет заключается в двух вольфрамовых рычагах - они не только полноценно затачивают изделия, но и создают на их поверхности защитный слой, сохраняющий от ржавчины.





- Высокая скорость заточки

- Оптимальный угол

- Компактный дизайн

- Точит ножи так, что можно бриться

- Наточит даже банковскую карту

- Продуманная конструкция защитит Вас от порезов





На данный товар действует Скидка!

Цена с учётом скидки - 1490 рублей

Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!