Ссылка на товар на YouTube Канале:
https://www.youtube.com/watch?v=9Ta5aMJH_wM
Ссылка на Точилку для ножей JAPAN STEELS тут:
http://luckproducti.ru/japan-steel1/?l=22afb23a339f
Точилка для ножей JAPAN STEELS
JAPAN STEELS Стильная, уникальная и по-настоящему эффективная ножеточка, способная вернуть остроту любому лезвию буквально за пару движений. Секрет заключается в двух вольфрамовых рычагах - они не только полноценно затачивают изделия, но и создают на их поверхности защитный слой, сохраняющий от ржавчины.
- Высокая скорость заточки
- Оптимальный угол
- Компактный дизайн
- Точит ножи так, что можно бриться
- Наточит даже банковскую карту
- Продуманная конструкция защитит Вас от порезов
На данный товар действует Скидка!
Цена с учётом скидки - 1490 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!