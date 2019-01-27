Опорная подушка ОП 1

Описание товара

Компания ООО «Триада НН» предлагает своим клиентам опорные подушки и другие элементов теплотрасс в широком ассортименте по доступным ценам,с доставкой. Опорные подушки получили повсеместное применение в строительстве, в самых различных его направлениях, при возведении зданий и монтаже коммуникаций, в дорожном строительстве при укладке теплотрасс и каналов под ними.Опорная подушка посредством равномерного распределения и смягчения нагрузки от веса изделия, передает её на лоток(канал) и далее на грунт. Позвоните Нам,и наши специалисты, технологи проконсультируют и помогут для Вас подобрать нужные опорные подушки! Наши менеджеры готовы ответить на любые запросы в области жби и составить счета на продукцию в кротчайшие сроки для Вас,просчитав при этом все скидки в зависимости от заказа и акций,и дополнив все это доставкой до объекта. Условные обозначения: ОП-1 ОП-опорная подушка