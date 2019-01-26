АИ Михайлов Монография Павел Корин М 1965

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Алексей Михайлов. Монография"Павел Корин". М. Издательство Советский художник. 1965В суперобложке, твёрдый переплёт.Формат издания: 300x280 мм (большой формат).Цветные иллюстрации. Иллюстратор - сам Павел Корин.Количество страниц: 232Тираж: 7000***Состояние книги очень хорошее. Есть небольшие надрывы суперобложки.---В книге рассказывается о жизни и творчестве выдающегося советского живописца Павла Дмитриевича Корина.Автор делится своими впечатлениями о встречах с художником, вспоминает историю создания многих произведений Корина, говорит о своих поездках, предпринятых под влиянием рассказов мастера. Михайлов рассматривает этюды к картине Уходящая Русь, портреты А.М. Горького, А.Н. Толстого, М.В. Нестерова. Н.А. Пешковой, В.И. Качалова, Фрагмент триптиха Александр Невский, Дмитрий Донской, фрагмент мозаики А. Суворов и др.Состояние книги очень хорошее.***Доставка в другие города из Омска возможны !Реальному Покупателю, указавшему свои координаты, вышлю фото Любой страницы!Пишите в личную почту - vip1723@mail.comЮрий Константинович