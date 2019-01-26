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В. Н. Лазарев. Леонардо да Винчи. М. Изд-во Академии наук СССР.1952 г. 109 с. твердый переплет, энциклопедический формат. Жизнь и творчество Леонардо, его философские, научные и эстетические взгляды. В книге есть 19 черно-белых иллюстраций в тексте и ХХIХ на отдельных таблицах. Цена: 600 руб. Состояние - ​почти Отличное! См. фото.Могу выслать фото ЛЮБОЙ страницы - по Запросу с официальными координатами.Вас эта Книга Интересует - ? Если Вы хотите Её купить по указанной цене - пишите мне или звоните!---Переход в Раздел"Полиграфическое оборудование для малых типографий, рекламных фирм, фото и дизайн студий" - жмите мышкой и читайте!Переход в Раздел"Фотоальбомные машины и вспомогательное оборудование для производства фотокниг" - в ОДИН клик мышкой!Переход в Раздел"Фотооборудование профессиональное известных мировых брендов - новое и восстановленное" - также в один клик!Переход на Главную страницу нашего сайта - просто кликните Вашей мышкой!Наши Новости - заГляните - познакомьтесь!