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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.01.2019
              2 000

              Редкая книга Княжество Лихтенштейн Издатели Лёбль, Роберт и Вольфганг Шрейер

              Телефон
              +79048270375
              Продавец
              YSL and Partners
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              Описание товара
              Княжество Лихтенштейн. Издательство"Лёбль, Роберт и Вольфганг Шрейер".Великолепно иллюстрированная и отлично изданная книга об одной из Уникальных европейских стран!Энциклопедический формат - 305х245 мм.Напечатана в Австралии.При запросе с реальными координатами вышлю фото ЛЮБОЙ страницы!Торг возможен.Юрий Константинович - почта vip1723@mail.comПереход в Раздел"Наша Букинистика" - https://yurisl.tiu.ru/g3033353-nasha-bukinistika?sort=priceПереход на Главную страницу нашего сайта - https://yurisl.tiu.ru
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