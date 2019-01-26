Редкая книга Княжество Лихтенштейн Издатели Лёбль, Роберт и Вольфганг Шрейер

Описание товара

Княжество Лихтенштейн. Издательство"Лёбль, Роберт и Вольфганг Шрейер".Великолепно иллюстрированная и отлично изданная книга об одной из Уникальных европейских стран!Энциклопедический формат - 305х245 мм.Напечатана в Австралии.При запросе с реальными координатами вышлю фото ЛЮБОЙ страницы!Торг возможен.Юрий Константинович - почта vip1723@mail.comПереход в Раздел"Наша Букинистика" - https://yurisl.tiu.ru/g3033353-nasha-bukinistika?sort=priceПереход на Главную страницу нашего сайта - https://yurisl.tiu.ru