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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.01.2019
              2 500

              Раритетная книга из Египта (издана во времена ОАР) ! «Каир тысячелетие города 969 1969 гг»

              Телефон
              +79048270375
              Продавец
              YSL and Partners
              0
              Описание товара
              Продаём раритетную книгу из Египта (издана во времена ОАР) ! «Каир - тысячелетие города. 969 - 1969 гг.»Раритет! Издание Министерства культуры ОАР и Организации по делам печати ОАР.Издательство «Арабский писатель».Книга изготовлена предприятием Дойчер Бух-Экспорт унд Импорт Г.м.б. Х., Лейпциг, ГДР, под наблюдением профессора Х.Е. Вольтера.В наличии ВСЕ материалы и фотографии.Всего 525 фотографий, из них 120 цветных.460 страниц, великолепные цветные фото: страна, город, редкости.Сохранность отличная - смотрите фото.По запросу с реальными координатами вышлем фото любой страницы.ВСЕ вопросы ТОЛЬКО в личную почту  -   vip1723@mail.com - Юрий КонстантиновичПереход в Раздел"Наша Букинистика" - https://yurisl.tiu.ru/g3033353-nasha-bukinistika?sort=priceПереход на Главную страницу нашего сайта - https://yurisl.tiu.ruЖелаем Удачного Выбора !
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