Ярослав Гашек Собрание сочинений в 4 томах Изд во Правда, 1985

Описание товара

Ярослав Гашек. Собрание сочинений в 4 томах. Издательство"Правда", 1985.Состояние - отличное.Книги практически НЕ читанные!Могу выслать по запросу с координатами фото ЛЮБОЙ страницы ЛЮБОГО тома! ---Переход в Раздел"Эксклюзив: антиквариат, раритеты и уникальные вещи!" - в ОДИН клик!Переход в Раздел"Полиграфическое оборудование для малых типографий, рекламных фирм, фото и дизайн студий" - жмите мышкой и читайте!Переход в Раздел"Фотоальбомные машины и вспомогательное оборудование для производства фотокниг" - в ОДИН клик мышкой!Переход в Раздел"Фотооборудование профессиональное известных мировых брендов - новое и восстановленное" - также в один клик!Переход на Главную страницу нашего сайта - просто кликните Вашей мышкой!Наши Новости - заГляните - познакомьтесь!