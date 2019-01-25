Ссылка на товар на YouTube Канале:
https://www.youtube.com/watch?v=cdqcr6GqYxw
Ссылка на Wellneo Shiatsu тут:
http://luckproducti.ru/wellneo-shiatsu1/?l=93c6a5e7bd38
Wellneo Shiatsu Подушка массажная 2 в 1
Wellneo Shiatsu — массажная подушка, которая эффективно расслабляет мышцы шеи, плеч, спины или ног, убирает дискомфорт и воспаления. Компактная, легкая и оснащена функцией подогрева.
- Полезен для здоровья
- Универсальный
- Доставит удовольствие
- Практичен и долговечен
- Массажная подушка Wellneo Shiatsu предназначена для массажа шеи, плеч, живота, спины, ног и бедер.
- Массажную подушку Wellneo Shiatsu можно зафиксировать в офисе на кресле или на любом другом предмете мебели со спинкой достаточной высоты, на диване или на кровати
- Массажная подушка Wellneo Shiatsu оказывает расслабляющее и оздоравливающее действие, снимает мышечное напряжение и усталость
На Wellneo Shiatsu Действует Скидка - 53%
Цена с учётом скидки - 2990 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!