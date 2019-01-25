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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.01.2019
              2 990

              Wellneo Shiatsu Подушка массажная 2 в 1

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
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              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=cdqcr6GqYxw


              Ссылка на Wellneo Shiatsu тут:

              http://luckproducti.ru/wellneo-shiatsu1/?l=93c6a5e7bd38


              Wellneo Shiatsu Подушка массажная 2 в 1


              Wellneo Shiatsu — массажная подушка, которая эффективно расслабляет мышцы шеи, плеч, спины или ног, убирает дискомфорт и воспаления. Компактная, легкая и оснащена функцией подогрева.


              - Полезен для здоровья

              - Универсальный

              - Доставит удовольствие

              - Практичен и долговечен

              - Массажная подушка Wellneo Shiatsu предназначена для массажа шеи, плеч, живота, спины, ног и бедер.

              - Массажную подушку Wellneo Shiatsu можно зафиксировать в офисе на кресле или на любом другом предмете мебели со спинкой достаточной высоты, на диване или на кровати

              - Массажная подушка Wellneo Shiatsu оказывает расслабляющее и оздоравливающее действие, снимает мышечное напряжение и усталость


              На Wellneo Shiatsu Действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 2990 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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