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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.01.2019
              3 780

              Супердиффузионные мембраны Ондутис SA130 Смарт (1,5х50м) 75м2

              Телефон
              +73452688664
              Продавец
              ВЕГА-СТРОЙМОНТАЖ
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              Описание товара
              Профессиональная пленка Ондутис SA130 СМАРТ — супердиффузионная мембрана, которая пропускает через себя водяной пар, при этом задерживает воздух и воду.Не разлагается на солнцеСохраняет теплоДиффузия параВетро- и ВлагозащитаИспользуется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Монтируется с внешней стороны вплотную к утеплителю. Между плёнкой и наружным покрытием необходим вентиляционный зазор, чтобы пар и влага уходили из утеплителя.Используется для влаго-ветрозащиты стен, утеплённых снаружи и в вентилируемых фасадах многоэтажных домов.Сохраняет утеплитель и внутренние конструкции сухими
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