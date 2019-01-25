Супердиффузионные мембраны Ондутис SA130 Смарт (1,5х50м) 75м2

Описание товара

Профессиональная пленка Ондутис SA130 СМАРТ — супердиффузионная мембрана, которая пропускает через себя водяной пар, при этом задерживает воздух и воду.Не разлагается на солнцеСохраняет теплоДиффузия параВетро- и ВлагозащитаИспользуется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Монтируется с внешней стороны вплотную к утеплителю. Между плёнкой и наружным покрытием необходим вентиляционный зазор, чтобы пар и влага уходили из утеплителя.Используется для влаго-ветрозащиты стен, утеплённых снаружи и в вентилируемых фасадах многоэтажных домов.Сохраняет утеплитель и внутренние конструкции сухими