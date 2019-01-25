Влаго ветрозащита Ондутис A 120 (1,5х50м) 75м2

Описание товара

Ондутис А120 - Нетканый материал черного цвета со специальной добавкой, стойкой к солнечной радиации.Oндутис А120 - влаго-ветроизоляция для утеплённых стен и скатных крыш с внешней стороны.Не разлагается на солнцеСохраняет теплоДиффузия параЗащищает утеплитель и внутренние конструкции от влаги, конденсата и проникновения холодного воздуха. Монтируется под наружной облицовкой в вентилируемых фасадах многоэтажных зданий, в каркасных стенах, в деревянных, кирпичных и бетонных стенах с наружным утеплением.Используется для влаго-ветроизоляции утеплённых мансард с углом наклона скатов не менее 35 градусов.На стенах плёнка используется как временная защита до монтажа финишной внешней отделки в течение 3 месяцев.При применении на крышах кровельное покрытие устанавливается сразу после монтажа плёнки.Применение:Стены с наружным утеплителемВентилируемые фасадыУтепленные кровли с наклоном ската >35°Перекрытия Для монтажа потребуются монтажные ленты Ондутис BL Ондутис ML*Внимание!Цвет и текстура товара, могут иметь небольшое отличие от представленного на сайте изображения. ООО «ВЕГА-СТРОЙМОНТАЖ» Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости товаров, пожалуйста, обратитесь к менеджерам компании.