Гидро пароизоляция Ондутис RS (1,5х50м) 75м2

Описание товара

Ондутис RS — армированная гидроизоляционная плёнка для подкровельной гидроизоляции в неутеплённых и утеплённых скатных кровлях с металлическим покрытием. Не разлагается на солнцеСохраняет теплоВетро- и ВлагозащитаПаробарьерЗащищает чердачное помещение от кровельного конденсата и осадков.Применение:Кровли с металлическим покрытиемКаркасные стеныУтепленные мансардыЗдания из легких металлоконструкций Для монтажа потребуются монтажные ленты Ондутис BL Ондутис ML *Внимание!Цвет и текстура товара, могут иметь небольшое отличие от представленного на сайте изображения. ООО «ВЕГА-СТРОЙМОНТАЖ» Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости товаров, пожалуйста, обратитесь к менеджерам компании.