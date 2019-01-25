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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.01.2019
              1 836

              Гидро пароизоляция Ондутис RS (1,5х50м) 75м2

              Телефон
              +73452688664
              Продавец
              ВЕГА-СТРОЙМОНТАЖ
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              Описание товара
              Ондутис RS — армированная гидроизоляционная плёнка для подкровельной гидроизоляции в неутеплённых и утеплённых скатных кровлях с металлическим покрытием. Не разлагается на солнцеСохраняет теплоВетро- и ВлагозащитаПаробарьерЗащищает чердачное помещение от кровельного конденсата и осадков.Применение:Кровли с металлическим покрытиемКаркасные стеныУтепленные мансардыЗдания из легких металлоконструкций Для монтажа потребуются монтажные ленты             Ондутис BL         Ондутис ML *Внимание!Цвет и текстура товара, могут иметь небольшое отличие от представленного на сайте изображения. ООО «ВЕГА-СТРОЙМОНТАЖ» Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости товаров, пожалуйста, обратитесь к менеджерам компании.
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