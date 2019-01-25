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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.01.2019
              595

              Влагостойкая плита OSB 3 Торжок 2500х1250х9мм

              Телефон
              +73452688664
              Продавец
              ВЕГА-СТРОЙМОНТАЖ
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              Описание товара
              Ориентированно-стружечная плита ― это древесный лист, образованный путем продольной и поперечной укладки и прессования прямоугольной плоской щепы в условиях давления и температуры, с применением специальной водостойкой смолы.. Плиты OSB (ОСП) Талион состоят из нескольких слоев, что придает этим плитам высокую стабильность размеров и отличные механические свойства. Ultralam OSB Taleon Талион - это ориентированно-стружечные плиты класса OSB-3 с повышенной прочностью и влагостойкостью.OSB-3 плиту применяют при:- обшивка стен — плиты могут использоваться со всеми видами внешних облицовочных покрытий
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