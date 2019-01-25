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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.01.2019
              490

              Черепица Ондулин 1950х960х3

              Телефон
              +73452688664
              Продавец
              ВЕГА-СТРОЙМОНТАЖ
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              Описание товара
              Характеристики листа:Габариты: 0,96м × 1,95мТолщина листа: 3ммВес листа: 5,9 кг7 волн18 гвоздей на листЦветовая гамма: красный, коричневый, зеленый
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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