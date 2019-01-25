Влагостойкая плита OSB 3 Калевала 2500х1250х9мм

Описание товара

Ориентированно-стружечная плита (англ. OSB, Oriented Strand Board) – материал, получаемый прессованием плоской древесной стружки хвойных пород неделовой древесины с использованием связующего компонента (водостойкая синтетическая смола).Изготовление плит представляет собой непрерывный процесс прессования с использованием высокой температуры и давления. Плита состоит из 3-х слоев: стружка в слое располагается параллельно одна к другой и перпендикулярно к стружке в соседних слоях. Толщина стружки - 0,65 мм, ширина - 5-25 мм, длина - 75-125 мм. Размеры, форма и ориентация стружки в отдельных слоях позволяют достичь самых лучших физико-механических параметров плит. Благодаря такой ориентации плоской щепы получается конструкционный материал с высокой прочностью на изгиб и упругостью вдоль главной оси плиты. В качестве сырья используется балансовая древесина, тонкомер, полученный в результате рубок и ухода быстрорастущих пород древесины.Основные преимущества ОСП-Калевала:1. Плотность и износостойкость плиты. Северные Карельские хвойные леса славятся своей качественной древесиной, которая отличается высокой плотностью и высоким содержанием смол, обеспечивающими долговечность и стойкость материала. Суровый климат и жесткие условия роста северных пород гарантируют высокую твёрдость в сравнении с простой европейской сосной. ДОК «Калевала» находится и производит ОСП в Карелии из этой экологически чистой и плотной северной древесины.2. Стабильность геометрии плиты подтверждена отзывами производителей СИП-панелей.3. Гладкая (шлифованная, глянцевая) поверхность обусловлена особенностями технологического процесса изготовления плиты ДОК «Калевала».OSB-3 плиту применяют при:- обшивка стен — плиты могут использоваться со всеми видами внешних облицовочных покрытий и внутри помещения