Профилированный лист С 8 Оцинкованный 0,4мм

Описание товара

Профилированный лист С-8 – один из классических видов стенового материала. Данная продукция имеет достаточно широкую сферу применения и используется для облицовки фасадов промышленных и жилых зданий, возведения стен и перегородок.Профнастил C-8х1150 имеет трапецевидную форму профиля небольшой высоты (8 мм) и шагом средней длины (52,5 мм). Со склада можно приобрести листы профнастила C-8х1150 стандартных размеров (длиной 2.0, 3.0 или 6.0 м) или же сделать индивидуальный заказ: минимальная длина составляет 0,5 м, максимальная ― 12.0 м.