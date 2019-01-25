Снегозадержатели Эконом 3,0м

Описание товара

Основное назначение снегозадержателей - предотвратить самопроизвольный сход снега с крыши. Удержание снега необходимо для предотвращения несчастных случаев, которые могут возникнуть при падении снежных масс во времена оттепелей, что может привести к человеческим травмам, а также нанесению ущерба транспортным средствам, придомовым постройкам и кровельному оборудованию (мансардные окна, пластиковые элементы вентиляционных выходов, антенны, водосточные системы).Разработано несколько моделей снегозадержателей. Отличие заключается в назначении и способе крепления к различным видам кровельного покрытия.Установка необходима по всему контуру карниза. Основная защита от падения снежной массы (защита людей, транспорта, водосточных систем, посадок, придомовых построек).Применяются на следующих видах кровельных покрытий - профлист, металлочерепица, гибкая черепица и фальцевая кровля.За счет применения трубы не овального, а круглого сечения и упаковки в политэтиленовый пакет, данный вид снегозадержателя является бюджетным 3м комплектом.