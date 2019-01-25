Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 25.01.2019
              1 150

              Снегозадержатели Эконом 3,0м

              Телефон
              +73452688664
              Продавец
              ВЕГА-СТРОЙМОНТАЖ
              0
              Описание товара
              Основное назначение снегозадержателей - предотвратить самопроизвольный сход снега с крыши. Удержание снега необходимо для предотвращения несчастных случаев, которые могут возникнуть при падении снежных масс во времена оттепелей, что может привести к человеческим травмам, а также нанесению ущерба транспортным средствам, придомовым постройкам и кровельному оборудованию (мансардные окна, пластиковые элементы вентиляционных выходов, антенны, водосточные системы).Разработано несколько моделей снегозадержателей. Отличие заключается в назначении и способе крепления к различным видам кровельного покрытия.Установка необходима по всему контуру карниза. Основная защита от падения снежной массы (защита людей, транспорта, водосточных систем, посадок, придомовых построек).Применяются на следующих видах кровельных покрытий - профлист, металлочерепица, гибкая черепица и фальцевая кровля.За счет применения трубы не овального, а круглого сечения и упаковки в политэтиленовый пакет, данный вид снегозадержателя является бюджетным 3м комплектом.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store