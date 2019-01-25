Сотовый поликарбонат КАРБОГЛАСС Кристалл Прозрачный 2100х6000 4мм

Описание товара

Сотовый поликарбонат КАРБОГЛАСС Кристалл - это двух- или трехслойная панель, между которыми продольно расположены ребра жесткости. Ячейстая структура данного материала придает ему высокие прочностные характеристики при небольшом удельном весе. Толщины листов от 4мм до 25мм. У нас вы можете приобрести следующие листы размерами 2100х6000мм толщины:Толщина, ммВес, кг/м2Цена, руб/лист40,53220060,91404081,084780101,25300162,19290Также листы сотового поликарбоната можно приобрести в размере 2100х12000мм.Существует система скидок при покупке от 3 листов, а также скидки предоставляются пенсионерам. Звоните!15 лет гарантии на Защиту от ультрафиолетового излучения (при правильном монтаже!)С обеих сторон на лист поликарбоната нанесена защитная пленка. На лицевой стороне расположен логотип, данную сторону нужно монтировать к солнцу (т.к. она имеет защиту от ультрафиолета), прозрачная пленка нанесена на сторону, которая должна быть смонтирована внутрь теплицы, навеса и т.д.Применение:Теплицы, навесы, козырьки,беседки, остановочные комплексы, стадионы и многое другое. АКЦИЯ ЯНВАРЯ: при покупке от 3-х листов цена 1890руб/лист.*Внимание!Цвет и текстура товара, могут иметь небольшое отличие от представленного на сайте изображения. ООО «ВЕГА-СТРОЙМОНТАЖ» Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости товаров, пожалуйста, обратитесь к менеджерам компании.