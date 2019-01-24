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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.01.2019
              2 150

              Торговый светильник TL PROM TRADE 17 PR O

              Телефон
              88362934040
              Продавец
              Тесла
              0
              Описание товара
              Светильник TL-PROM TRADE 17 PR O имеет мощность 17 Вт и оснащен 39 светодиодами Osram DURIS S5Е с рабочим ресурсом до 100000 ч. и цветовой температурой 5000К, предназначается для освещения торговых комплексов, павильонов, выставочных залов, а также рабочих кабинетов, офисов и прочих помещений общественного назначения. Световой поток 1302 Лм. Данная модель весит всего 1.18 кг при габаритах 450х80х60 мм.   Чтобы совершить заказ, Вам всего лишь нужно отправить заявку нам на электронный адрес teslafirm@mail.ru и наши менеджеры свяжутся с Вами, либо позвонить по тел. 8(8362) 94-22-70.
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