Описание товара

Фито светильник TL-PROM FITO 100 VR имеет мощность 100 Вт и оснащен 48 светодиодами Osram Oslon SSL с рабочим ресурсом до 100000 ч. Фотосинтетический фотонный поток модуля 142 мкмоль/с. Пропорции спектра: 730нм - 8%, 660нм - 46%, 450нм - 46%. Данная модель весит всего 3.3 кг при габаритах 423х150х120 мм. Предназначается для выращивания культур в целях ускорения роста стебля и листьев, повышения содержания витамина С и снижения содержания нитратов, листовые овощи и зелень на стадии вегетативного роста. Более эффективное использование площади при многоуровневом выращивании. Чтобы совершить заказ, Вам всего лишь нужно отправить заявку нам на электронный адрес teslafirm@mail.ru и наши менеджеры свяжутся с Вами, либо позвонить по тел. 8(8362) 94-22-70.