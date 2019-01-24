Вводно распеделительные устройства серии ВРУ 1 11 10

Описание товара

Компания Тесла (Йошкар-Ола) занимается изготовлением и поставкой электрощитового оборудования на объекты заказчика. Доставку осуществляем по всей России. Ждем Ваших звонков по тел. 8(8362)934040 либо писем на почту teslafirm@mail.ru Предлагаем антикризисные цены на щиты ВРУ, т.к. заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.Вводные щиты ВРУ собираются согласно ТУ и ГОСТ и комплектуются зарекомендовавщими себя комплектующими отечественного производства. Возможно изготовление с применением зарубежных комплектующих. Назначение щитов вводных щитов ВРУ Вводные устройства предназначены для установки на вводах зданий и сооружений и служат одной цели ― коммутации и учета поступающей электрической энергии. Если потребитель первой категории надежности по электроснабжению, то ВРУ комплектуются щитами АВР (автоматического ввода резерва) Комплект поставки вводных устройств влючает переключающие рубильники, защитные конденсаторы (от радиопомех), предохранители и приборы учета электроэнергии или вводными рубильниками, электромагнитные контакторы с управляющими реле, предохранители и приборы учета электроэнергии. ВРУ должны эксплуатируются с температурой от +1° С до +40° С. В среде, окружающей ВРУ не должно быть агрессивных газов или паров, которые разрушают металлы и изоляцию. Окружающая среда должна быть не взрывоопасной. Купить ВРУ 1 11 10 в Йошкар-Оле можно и нужно у компании Тесла. Более детальную информацию кроме описанной здесь по ВРУ вы можете получить на нашем втором сайте www.teslafirm.ru . Если у Вас нет вопросов , то ждем заявок. Достаточно заполнить форму заказа на этом сайте и наш менеджер свяжется с Вами либо позвонить по телефонам, указанным Выше.