Производство винтовых свай 76 мм 4000 мм и более

Описание товара

Компания Тесла (Йошкар-Ола) изготавливает винтовые сваи 76 мм. Они подойдут в качестве опор для заборов, лестниц, небольших речных пирсов и причалов. Используют для создания дополнительных точек опоры чтобы связать террасу с домом, или опору под камин. Толщина стенки трубы 4 мм, толщина лопасти 5 мм.Мы находимся в черте города Йошкар-Ола. При необходимости возможна установка винтовых свай. Более подробно о технологии изготовления винтовых свай 76 мм в соответствующем разделе сайта http://www.pilingsystem.ru/ Компания Тесла Йошкар-Ола занимается производством и поставкой винтовых свай. По вашему заказу мы можем изготовить сваи с любой длиной ствола и любого диаметра из предложенного типоразмера. Но, зачастую, они уже есть у нас на складе. По вашему запросу можем осуществить монтаж винтовых свай 76 мм. Наиболее распространены сваи с длиной 2500 мм ― они идеально подойдут для заборов, бань, беседок. Почему с нами работают ?- Мы готовы работать с заказами от нескольких штук до нескольких тысяч винтовых свай.- Сварку ведут только специалисты с сертификатами НАКС- Сваи изготавливаются только по ГОСТ- Мы гордимся нашей продукцией и услугами и за счет непрерывного улучшения производства.- Мы используем только качественные стали и современное роботизированное оборудование, так что вы можете положиться на нас Наши каналы распространения для наших продуктов и услуг охватывают Поволжье, Центральную Россию, Юг Если у вас имеются вопросы или вы хотите приобрести наши винтовые сваи связывайтесь с нашими менеджерами по тел. 8(8362) 934040 либо 8 (987) 700 7887. И, да, у нас есть емэйл: teslafirm@mail.ru.