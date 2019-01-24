Преобразователь частоты VFD075CP4EB 21 (с фильтром)

Описание товара

Компания Тесла является официальным дилером продукции Delta, поэтому мы можем предоставить кроме хорошего обслуживания, качественно продукции отличную цену. Преобразователи частоты Delta VFD CP 2000 предназначены для управления скоростью вращения асинхронных двигателей (АД). Максимальная мощность АД для Delta CP 2000 составляет 0,75-400 кВт при питании от сети напряжением 230 и 380 В. Отличие Delta CP 2000 от других преобразователей частоты: - ПИД-регулятор модели CP 2000 дает устойчивую работу вентиляционного и насосного оборудования - возможность работы СР 2000 сразу с восемью (8) насосами, что позволяет загружать их равномерно и экономить электроэнергию. - встроенный протокол Modbus - имеется режим работы при пожарах, что дает неотключение ответственных насосов с целью удаления дыма или, например, снабжение водой. - охлаждение CP 2000 возможно как за счет воды так и за счет воздуха - большой запас мощностей у CP 2000 - до 400 кВт - имеется встроенный учет потребленной электроэнергии - соответствие всем европейским стандартам - русскоязычное меню. Чтобы совершить заказ, Вам всего лишь нужно отправить заявку нам на электронный адрес teslafirm@mail.ru и наши менеджеры свяжутся с Вами, либо позвонить по тел. 8(8362) 94-22-70.