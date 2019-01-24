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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.01.2019
              24 800

              Преобразователь частоты VFD015E43T

              Телефон
              88362934040
              Продавец
              Тесла
              0
              Описание товара
              Компания Тесла является официальным дилером продукции Delta. Мы поставляем частотные преобразователи более 3 лет. Вся продукция сертифицирована. Преобразователи частоты Delta VFD E предназначены для управления скоростью вращения асинхронных двигателей (АД).Управление как векторное так и вольт-частотное. Максимальная мощность АД для Delta VFD E составляет 0,2-22 кВт при питании от сети напряжением 230 и 380 В. Это наиболее применяемая модель при векторном управлении. Паспорт на VFD E можно скачать по ссылке  Отличие Delta VFD E от других преобразователей частоты: -малые габариты
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