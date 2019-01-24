Преобразователь частоты VFD015E43T

Описание товара

Компания Тесла является официальным дилером продукции Delta. Мы поставляем частотные преобразователи более 3 лет. Вся продукция сертифицирована. Преобразователи частоты Delta VFD E предназначены для управления скоростью вращения асинхронных двигателей (АД).Управление как векторное так и вольт-частотное. Максимальная мощность АД для Delta VFD E составляет 0,2-22 кВт при питании от сети напряжением 230 и 380 В. Это наиболее применяемая модель при векторном управлении. Паспорт на VFD E можно скачать по ссылке Отличие Delta VFD E от других преобразователей частоты: -малые габариты