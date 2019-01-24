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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.01.2019
              8 369

              Вентилятор низкого давления ВЦ 4 75 3,15 1,13000

              Телефон
              88362934040
              Продавец
              Тесла
              0
              Описание товара
              Компания Тесла готова предложить Вам вентиляторы ВЦ 4-75 по низким ценам. Чтобы купить ВЦ 4-75 Вам необходимо всего лишь оставить заявку на нашем сайте либо отправить ее на почту teslafirm@mail.ru . Чтобы связать с менеджерами всего лишь нужно набрать наш телефон 8(8362)93-40-40 и они проконсультируют Вас. Мы гарантируем Вам низкие цены на ВЦ 4-75 Радиальные вентиляторы ВЦ 4-75, ВР 86-77 имеют большую номенклатуру моделей. что обеспечивает их широкое распространение в различных отраслях народного хозяйства.  Применяют их в основном в качестве стационарных систем вентиляции для промышленных и бытовых помещений. Вентиляторы ВЦ 4-75 обладают разными характеристиками по номинальному давлению и производительности.  Это связано с тем, что номенклатура вентиляторов ВЦ 4-75 включает огромное количество различных мощностей электродвигателей. Габариты вентилятора ВЦ 4-75 так же имеют широкие диапазоны для варьирования.  Конструктивно вентиляторы ВЦ 4 75 имеют корпус в виде спирали. Забор воздуха производится только с одной стороны. На рабочем колесе вентилятора имеют лопатки, которые загнуты специальным образом, что влечет повышает КПД вентилятора ВЦ 4-75 и его производительности.  Рабочие температуры, при которых вентилятор должен эксплуатироваться -40 град. Цельсия до 80 град. Вентиляторы ВЦ 4-75 критично переносят работу с газами, которые содержат большое количество твердых частиц. Для этого в нашей линейке всегда имеются в продаже специальные пылевые вентиляторы. Вентилятор  ВЦ 4-75 не разрешается эксплуатировать при перекачке воздушных смесей с липнущей жидкостью, либо имеющих волокнистые материалы.Технические характеристики, а также аэродиномические характеристики спрашивайте у наших менеджеров, либо смотрите на нашем втором сайте www.teslafirm.ru Более подробно о вентиляторе ВЦ 4-75 3,15 1,1/3000 смотрите технические характеристики ниже
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