Вентилятор крышной ВКО 6,3

Описание товара

Крышные вентиляторы используются в стационарных вытяжных системах вентиляции промышленных, жилых и административных зданий. Особенность их применения и конструкции состоит в том, что они адаптированы для установки на крышах, прямо на кровельное покрытие, соединяясь с воздуховодом. В некоторых случаях, где отсутствует воздуховводная линия, отсос производится напрямую из помещения, чаще всего такой метод применяется в производственных цехах или на складских помещениях.Более подробную информацию вы можете узнать на сайте компании Тесла Йошкар-Ола www.teslafirm.ru