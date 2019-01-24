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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.01.2019
              18 825

              Вентилятор крышной ВКО 6,3

              Телефон
              88362934040
              Продавец
              Тесла
              0
              Описание товара
              Крышные вентиляторы используются в стационарных вытяжных системах вентиляции промышленных, жилых и административных зданий. Особенность их применения и конструкции состоит в том, что они адаптированы для установки на крышах, прямо на кровельное покрытие, соединяясь с воздуховодом. В некоторых случаях, где отсутствует воздуховводная линия, отсос производится напрямую из помещения, чаще всего такой метод применяется в производственных цехах или на складских помещениях.Более подробную информацию вы можете узнать на сайте компании Тесла Йошкар-Ола www.teslafirm.ru
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