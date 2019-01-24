Описание товара

Автосалон S-CAR продажа аукционных автомобилей. Покупка на аукционе USS Sapporo лот № 70267 от 19.09.2018 г. Оценка 4 A . Кузов рестайлинг, 2014-2016 г, Без пробега по Рф, вы первый владелец в ПТС. Ж/Д доставка до Новосибирска, маленький пробег 26435 км.!!!!!! Таможенное оформление 26.11.2018г. Японское качество, состояние нового автомобиля. Машина в Новосибирске ждет владельца.

Продажа только честных аукционных авто. Авто проверяется в статистике аукциона

TOYOTA VITZ KSP130-2125136.

Компания S- CAR предлагает подбор и доставку под заказ авто с любых Японских аукционов , авто из ОАЭ. Возможна доставка в регионы Р. Ф.

Автокредитование, автострахование, любая форма оплаты, счёт- справка.