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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.01.2019
              585 000

              TOYOTA VITZ

              Телефон
              89139850248
              Продавец
              С-Кар
              0
              Описание товара

              Автосалон S-CAR продажа аукционных автомобилей. Покупка на аукционе USS Sapporo лот № 70267 от 19.09.2018 г. Оценка 4 A . Кузов рестайлинг, 2014-2016 г, Без пробега по Рф, вы первый владелец в ПТС. Ж/Д доставка до Новосибирска, маленький пробег 26435 км.!!!!!! Таможенное оформление 26.11.2018г. Японское качество, состояние нового автомобиля. Машина в Новосибирске ждет владельца.

              Продажа только честных аукционных авто. Авто проверяется в статистике аукциона

              TOYOTA VITZ KSP130-2125136.

              Компания S- CAR предлагает подбор и доставку под заказ авто с любых Японских аукционов , авто из ОАЭ. Возможна доставка в регионы Р. Ф.

              Автокредитование, автострахование, любая форма оплаты, счёт- справка.

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