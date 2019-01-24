NISSAN NOTE

Описание товара

Автосалон S-CAR продажа аукционных автомобилей, покупка на Аукционе USS GUNMA лот № 4218 от 24.11.2018 г. Аукцион 4.5 !!!!! балла. Без пробега по Рф, вы первый владелец в ПТС. Японское качество, маленький пробег, состояние нового автомобиля. Ж/Д доставка до Новосибирска. Таможенное оформление 26.12.2018 г. Полная комплектация, литые диски.

Продажа только честных аукционных авто. Авто проверяется в статистике аукциона.

Компания S- CAR предлагает подбор и доставку под заказ с любых Японских аукционов , авто из ОАЭ. Возможна доставка в регионы Р.Ф.

Автокредитование, автострахование, любая форма оплаты, счёт- справка. Установка сигнализации, подготовка автомобиля к эксплуатации. Техническое обслуживание на собственной СТО.