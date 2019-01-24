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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.01.2019
              585 000

              NISSAN NOTE

              Телефон
              +79139850248
              Продавец
              С-Кар
              0
              Описание товара

              Автосалон S-CAR продажа аукционных автомобилей, покупка на Аукционе USS GUNMA лот № 4218 от 24.11.2018 г. Аукцион 4.5 !!!!! балла. Без пробега по Рф, вы первый владелец в ПТС. Японское качество, маленький пробег, состояние нового автомобиля. Ж/Д доставка до Новосибирска. Таможенное оформление 26.12.2018 г. Полная комплектация, литые диски.

              Продажа только честных аукционных авто. Авто проверяется в статистике аукциона.

              Компания S- CAR предлагает подбор и доставку под заказ с любых Японских аукционов , авто из ОАЭ. Возможна доставка в регионы Р.Ф.

              Автокредитование, автострахование, любая форма оплаты, счёт- справка. Установка сигнализации, подготовка автомобиля к эксплуатации. Техническое обслуживание на собственной СТО.

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