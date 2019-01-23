Именная адресная папка Премиум+

Описание товара

Представительская адресная папка «Премиум+» с литым орлом на объемном щите с бархатным покрытием в цветах российского флага, обтянута искусственной высококачественной кожей. На углах папки установлены металлические уголки. Внутри вклейка стилизированная под муар с гербами РФ по всему полю.Также прилагается богато оформленный поздравительный адрес, куда Вы можете вписать текст поздравления. Адресная папка выглядит объемно, внушительно, статусно. Если Вам нужно подчеркнуть значимость и уважение к кому – либо - попробуйте, найдите лучше! Данные для папки отправляйте на info@planetasuvenir.ru