Папка меню из дерева

Описание товара

Папка меню с деревянной обложкой на болтах с кожаным корешком. Папка меню из дереваарт.2506.Размер 260x330 мм.Материал: кожа, дерево.(дуб)Подкладка ткань.Фурнитура: 4 болта.Внутри папки планка для крепления прозрачных пластиковых файлов. Нанесение: шелкографияТиснение корешка может быть золотом, серебром, блинтом. Стандартный артикул #2506 из нашего кожаного каталога - папка для меню, из кожи или кожзаменителя с деревянной лицевой обложкой имеет размер - 245*310 мм, и комплектуется 5-ю плотными пластиковыми файлами для листов меню формата А4. Внутри устанавливается подкладка из бархата, искусственной замши и т.д., на выбор. Но могут использоваться и основные материалы, кожа и кожзаменитель. Но на фото изображена папка из дерева изготовленная на заказ с другими размерами.Файлы в арт.#2506 крепятся при помощи обтянутой кожи или кожзаменителя планки на 4-х декоративных болтах. Планка односторонняя, установлена справа от корешка. Корешок гибкий, шириной 20 мм. Эти папки предназначены для размещения в них листов меню в прозрачных пластиковых файлах, которые защищают их от влаги и загрязнений и обеспечивают возможность легкой замены листов в случае необходимости. Количество файлов, по желанию заказчика, может быть увеличено. Но в этой модели папки меню не рекомендуется устанавливать больше 9-ти файлов. Так как при большем их количестве, последние страницы меню могут быть не полностью доступны для чтения. Если меню заведения обширное, то лучше обратить внимание на папки меню арт. 2502 или арт. 2505. Папка для меню с деревянной лицевой обложкой, корешок и задняя обложка из кожи или кожзаменителя. Размер 260*330*25 мм, комплектуется 5-ю вырубными двусторонними картонными файлами с окошками для листов меню формата А4. Внутри папки используется подкладочный материал – муар, крепсатин, бархат, искусственная замша и др., на выбор. Для крепления файлов в корешке вшита двойная планка, обтянутая кожей или кожзаменителем, с четырьмя болтами. Корешок гибкий, из основного материала. По желанию заказчика, эти папки меню могут быть также изготовлены для пластиковых файлов, с соответствующим изменением размеров. Количество файлов может быть изменено, но надо учитывать, что при таком способе крепления файлов не рекомендуется устанавливать больше 15-ти картонных вырубных файлов или 20-ти пластиковых. Для изделий с большим количеством файлов подойдут модели с жестким корешком. Данной модели папки меню, в этом случае, требуется доработка. Или можно изготовить папку для меню с деревянной обложкой с вариантом крепления файлов на кольцевом зажиме. Также возможен вариант изготовления папок для меню с двумя деревянными обложками. Папки для меню мы дополнительно оформим нанесением символики ресторана или кафе. Это может быть тиснение на коже или кожзаменителе, причем не только на обложке, но и на корешке, так как мы ставим тиснение в процессе изготовления папок. На деревянной обложке возможно нанесение символики методом лазерной гравировки или шелкографии. Возможна также установка шильдов с лазерной гравировкой. На изделия собственного производства мы ставим один оттиск бесплатно. Поэтому, чтобы заказать тиснение символики заведения на картах вин, надо оплатить только стоимость изготовления клише или предоставить имеющееся. Стоимость гравировки и шелкографии рассчитывается дополнительно. На изделия собственного производства мы ставим один оттиск бесплатно. Поэтому, чтобы заказать тиснение символики заведения на папках для меню, надо оплатить только стоимость изготовления клише или предоставить имеющееся.