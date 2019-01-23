Описание товара

Папка-сумка для дополнительных занятий"Enchantimals" от бренда Centrum это отличное решение сохранить в надлежащем порядке школьные принадлежности. Папка отлично подойдет для школы, внеклассных занятий и занятий в различных кружках. Она достаточно вместительная, сюда можно положить тетради, альбомы формата А4, ноты и т.д. Кроме того, внутри имеет дополнительный кармашек для мелких принадлежностей. Сумка-папка выполнена из качественного текстиля, имеет прямоугольную форму, укрепленную по периметру пластиковым кантом. Папка застегивается на надежную молнию и оснащена удобными мягкими ручками. Ее удобно будет носить ребенку в руках или же можно будет поместить в школьный портфель. Папка выполнена в стильном дизайне и ярким изображением одной из героинь мультфильма «Enchantimals» вместе со своим очаровательным питомцем. Красочная расцветка в фиолетовых и розовых тонах определённо придётся по вкусу девочкам, а прочный материал, из которого изготовлена папка, обеспечит долговечность её эксплуатации. Вес: 0,16 кг. Формат: А4. Купите Папка-сумка"Enchantimals" с ручкой, формат А4, текстильная Centrum 88650 на официальном сайте интернет-магазина ОВДИ