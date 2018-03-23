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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.03.2018
              3 900 000

              Квартира на Макаренко в Сочи

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              89882332721
              Ключевые слова:
              Квартира, на, Макаренко, в, Сочи
              Продавец
              Оникс
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              Описание товара

              ЖК Голенева 17/9 — многоквартирный 4-х этажный жилой комплекс, верхний этаж мансардный, класс застройки - комфорт. Дом построен в развитом, спальном микрорайоне Макаренко (Центральный район).

              До моря 3 000 метров.

              Фасад выполнен декоративной штукатуркой и покрашен в песочный цвет.

              К зданию подведены городские коммуникации, отопление — индивидуальные газовые котлы. Раздельные лицевые счета на все коммуникации.

              Вокруг дома огороженная территория с автомобильной парковкой. Ворота открываются с пульта, на калитке и двери в дом кодовые замки.

              Инфраструктура района в пешей доступности: магазины (3 минуты), супермаркеты, школы (20 минут ), детские сад (15 минут), институт (10 минут), частный детский сад (10 минут), поликлиника (25 минут), кинотеатр (20 минут), развитая сеть общественного транспорта.

              Рядом удобные развязки современные автотрассы, по которым за несколько минут можно попасть в крупный торговый центр, в центр города за 5-7 минут. 30 минут займет дорога до аэропорта или Олимпийского парка.

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