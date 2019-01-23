Описание товара

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https://www.youtube.com/watch?v=a9zUskmtrgg





Ссылка на Термобелье"Нежное тепло" тут:

http://luckproducti.ru/gentle-hugs/?l=23b3a13636b9





Термобелье"Нежное тепло"





Термобелье «Нежные тепло» - это качественное термобелье с функцией коррекции тела. Благодаря специальным утягивающим вставкам обладательница комплекта будет выглядеть стройнее и изящнее. Брюки имеют выделенную зону пуш-ап в области ягодиц, что создает превосходный подтягивающий эффект. Термобелье предназначено для женщин любого возраста и любой комплекции, так как имеет сдержанный женственный дизайн и универсальный размер





- Делает фигуру более стройной

- Комфортно при переменчивой температуре

- Универсальный размер от 44 до 56

- Подтянутая фигура

- Цвета в наличии: малиновый и сиреневый





На Термобелье"Нежное тепло" Действует Скидка - 53%

Цена с учётом скидки - 2690 рублей

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