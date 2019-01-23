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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.01.2019
              2 690

              Термобелье"Нежное тепло"

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
              0
              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=a9zUskmtrgg


              Ссылка на Термобелье"Нежное тепло" тут:

              http://luckproducti.ru/gentle-hugs/?l=23b3a13636b9


              Термобелье"Нежное тепло"


              Термобелье «Нежные тепло» - это качественное термобелье с функцией коррекции тела. Благодаря специальным утягивающим вставкам обладательница комплекта будет выглядеть стройнее и изящнее. Брюки имеют выделенную зону пуш-ап в области ягодиц, что создает превосходный подтягивающий эффект. Термобелье предназначено для женщин любого возраста и любой комплекции, так как имеет сдержанный женственный дизайн и универсальный размер


              - Делает фигуру более стройной

              - Комфортно при переменчивой температуре

              - Универсальный размер от 44 до 56

              - Подтянутая фигура

              - Цвета в наличии: малиновый и сиреневый


              На Термобелье"Нежное тепло" Действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 2690 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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