Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=qmWiX5iABQk





Ссылка на Держатель для смартфона тут:

http://luckproducti.ru/magnetic-charging3/?l=fc29d33f7ed6





Держатель для смартфона с беспроводной зарядкой





Уникальный автомобильный держатель для смартфона с беспроводной зарядкой. Устройство надежно крепится в салоне авто благодаря двойной фиксации. Автоматически заряжает смартфон, когда вы в пути.





- Беспроводная зарядка Qi

- Надёжное крепление на панели

- Смартфон снимается \ вешается одним движением руки

- Удобный угол наклона

- Гравитационный зажим

- Присоска не оставляет следов на панели

- Надежно держится на любой ровной поверхности

- Телефон не падает и достается одним движением руки





На держатель для смартфона действует Скидка - 53%

Цена с учётом скидки - 1990 рублей

Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!