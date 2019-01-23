Ссылка на товар на YouTube Канале:
https://www.youtube.com/watch?v=qmWiX5iABQk
Ссылка на Держатель для смартфона тут:
http://luckproducti.ru/magnetic-charging3/?l=fc29d33f7ed6
Держатель для смартфона с беспроводной зарядкой
Уникальный автомобильный держатель для смартфона с беспроводной зарядкой. Устройство надежно крепится в салоне авто благодаря двойной фиксации. Автоматически заряжает смартфон, когда вы в пути.
- Беспроводная зарядка Qi
- Надёжное крепление на панели
- Смартфон снимается \ вешается одним движением руки
- Удобный угол наклона
- Гравитационный зажим
- Присоска не оставляет следов на панели
- Надежно держится на любой ровной поверхности
- Телефон не падает и достается одним движением руки
На держатель для смартфона действует Скидка - 53%
Цена с учётом скидки - 1990 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!