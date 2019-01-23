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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.01.2019
              1 990

              Держатель для смартфона с беспроводной зарядкой

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
              0
              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=qmWiX5iABQk


              Ссылка на Держатель для смартфона тут:

              http://luckproducti.ru/magnetic-charging3/?l=fc29d33f7ed6


              Держатель для смартфона с беспроводной зарядкой


              Уникальный автомобильный держатель для смартфона с беспроводной зарядкой. Устройство надежно крепится в салоне авто благодаря двойной фиксации. Автоматически заряжает смартфон, когда вы в пути.


              - Беспроводная зарядка Qi

              - Надёжное крепление на панели

              - Смартфон снимается \ вешается одним движением руки

              - Удобный угол наклона

              - Гравитационный зажим

              - Присоска не оставляет следов на панели

              - Надежно держится на любой ровной поверхности

              - Телефон не падает и достается одним движением руки


              На держатель для смартфона действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 1990 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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