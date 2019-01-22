Сварочная смесь 40 литров

Описание товара

Технология сварки в защитной среде с применением сварочных газовых смесей значительно повышает качество работ и эффективность производства. Новым уровнем в улучшении сварочных процессов стало применение газовых смесей.

Компания Алан обладает собственным производством сварочных и газовых смесей. В составе двухкомпонентной смеси - аргон и углекислота, в процентном соотношении восемьдесят к двадцати. Реализуется в баллонах различной емкости с вентилями. Благодаря составу повышается качество сварочных работ без существенных финансовых затрат и модернизации оборудования.