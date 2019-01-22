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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.01.2019
              775

              Сварочная смесь 40 литров

              Телефон
              +79165888711
              Продавец
              Алан
              0
              Описание товара

              Технология сварки в защитной среде с применением сварочных газовых смесей значительно повышает качество работ и эффективность производства. Новым уровнем в улучшении сварочных процессов стало применение газовых смесей.

              Компания Алан обладает собственным производством сварочных и газовых смесей. В составе двухкомпонентной смеси - аргон и углекислота, в процентном соотношении восемьдесят к двадцати. Реализуется в баллонах различной емкости с вентилями. Благодаря составу повышается  качество сварочных работ без существенных финансовых затрат и модернизации оборудования.

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