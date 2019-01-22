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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.01.2019
              460

              Баллоны с углекислотой 20 литров

              Телефон
              +79165888711
              Продавец
              Алан
              0
              Описание товара

              Предназначение газа - является незаменимым в сварочных работах, при изготовлении газированных напитков и пива.Углекислота (другие названия: СО2, углекислый газ, оксид углерода, диоксид углерода, двуокись углерода, угольный ангидрид) при нормальных условиях бесцветный газ без запаха со слегка кисловатым вкусом. При высоком давлении и обычных температурах углекислый газ представляет собой жидкость, что используется для его хранения.Жидкая углекислота (жидкая пищевая углекислота) используется для производства газированной воды и лимонада, в качестве консерванта и т.д. Углекислый газ используется также в качестве защитной среды при сварке проволокой, для заправки огнетушителей - техническая углекислота.

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