Баллоны с углекислотой 20 литров

Описание товара

Предназначение газа - является незаменимым в сварочных работах, при изготовлении газированных напитков и пива.Углекислота (другие названия: СО2, углекислый газ, оксид углерода, диоксид углерода, двуокись углерода, угольный ангидрид) при нормальных условиях бесцветный газ без запаха со слегка кисловатым вкусом. При высоком давлении и обычных температурах углекислый газ представляет собой жидкость, что используется для его хранения.Жидкая углекислота (жидкая пищевая углекислота) используется для производства газированной воды и лимонада, в качестве консерванта и т.д. Углекислый газ используется также в качестве защитной среды при сварке проволокой, для заправки огнетушителей - техническая углекислота.