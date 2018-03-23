Двухкомнатная квартира в Сочи в 350 метрах от моря

Описание товара

Продаю двухкомнатную квартира в современном доме бизнес класса.

Коммуникации центральные, вид на горы, сдан в эксплуатацию, статус многоквартирный дом, подземный и наземный паркинг, здание монолитно-каркасное с блочным заполнением, строительство и отделка мест общего пользования сделана из дорогостоящих, высококачественных материалов, двухконтурный газовый котел (доплаты за газ нет).

Дом расположен в идеально ровном месте, до моря 350 метров, в распоряжении жильцов как благоустроенные городские пляжи, так и пляжи санаториев. Рядом с домом находиться остановка общественного транспорта. В шаговой доступности магазины, супермаркет Магнит, кафе, аквапарк и зоопарк санатория.