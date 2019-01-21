Решетки на окна

Описание товара

Наша организация предлагает вам простой и мало затратный способ сделать безопасным свое жилище, изготовить и смонтировать металлические решетки. Монтаж решеток может производиться на любом этаже здания. Специалисты нашей организации помогут Вам подобрать дизайн решеток и украсить окна в соответствии с вашими финансовыми возможностями, а так же эстетическими пожеланиями и практичностью их дальнейшего использования. Решетки могут быть плоскими и будут крепиться в непосредственной близости от оконной рамы, но также могут быть и дутыми, что позволяет сохранить личное пространство у окна которое иногда может быть так необходимо с практической точки. Решетки могут быть как цельной конструкции так и быть открывающимися с навесными или врезными замками. Могут состоять из металлического прута круглого либо квадратного сечения толщиной от 10 мм., содержать как простые так и более сложные (кованые) элементы. Подробности по срокам изготовления и деталям установки и доставки Вам необходимо уточнить у нашего менеджера.