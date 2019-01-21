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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.01.2019
              1 300

              Решетки на окна

              Телефон
              +7(918)5540225
              Продавец
              ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
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              Описание товара
              Наша организация предлагает вам простой и мало затратный способ сделать безопасным свое жилище, изготовить и смонтировать металлические решетки. Монтаж решеток может производиться на любом этаже здания. Специалисты нашей организации помогут Вам подобрать дизайн решеток и украсить окна в соответствии с вашими финансовыми возможностями, а так же эстетическими пожеланиями и практичностью их дальнейшего использования. Решетки могут быть плоскими и будут крепиться в непосредственной близости от оконной рамы, но также могут быть и дутыми, что позволяет сохранить личное пространство у окна которое иногда может быть так необходимо с практической точки. Решетки могут быть как цельной конструкции так и быть открывающимися с навесными или врезными замками. Могут состоять из металлического прута круглого либо квадратного сечения толщиной от 10 мм., содержать как простые так и более сложные (кованые) элементы. Подробности по срокам изготовления и деталям установки и доставки Вам необходимо уточнить у нашего менеджера.
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