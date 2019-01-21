Красивые металлические кованые ограждения Кованые ограждения используются для отделения зеленых насаждений на участках, как ограды на кладбищах или как декоративные вставки на каменных заборах. Они отличаются своей прочностью, износостойкостью и длительным сроком службы. Мы предлагаем вам заказать кованые ограждения в любом стиле и дизайне. Все необходимые замеры сделаем самостоятельно и поможем в составлении проекта. Общие свойства данного товара Материал — износостойкий металл.Внешнее покрытие — специальная краска.Гарантийный срок — 12 месяцев.Изделие обработано антикоррозийным составом. Преимущества кованых ограждений Отсутствие каких-либо особых правил ухода за изделием.Оригинальный дизайн и красивый внешний вид.Устойчивость к воздействию внешних факторов (осадки, ветер, перепад температур).Высокая прочность и стойкость к механическим повреждениям. Для заказа услуги по изготовлению и установке кованых ограждений вам необходимо оформить покупку на данном сайте или по телефону у нашего оператора.