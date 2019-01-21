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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.01.2019
              3 950

              Ограждения кованые

              Телефон
              +7(918)5540225
              Продавец
              ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
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              Описание товара
              Красивые металлические кованые ограждения Кованые ограждения используются для отделения зеленых насаждений на участках, как ограды на кладбищах или как декоративные вставки на каменных заборах. Они отличаются своей прочностью, износостойкостью и длительным сроком службы. Мы предлагаем вам заказать кованые ограждения в любом стиле и дизайне. Все необходимые замеры сделаем самостоятельно и поможем в составлении проекта. Общие свойства данного товара Материал — износостойкий металл.Внешнее покрытие — специальная краска.Гарантийный срок — 12 месяцев.Изделие обработано антикоррозийным составом. Преимущества кованых ограждений Отсутствие каких-либо особых правил ухода за изделием.Оригинальный дизайн и красивый внешний вид.Устойчивость к воздействию внешних факторов (осадки, ветер, перепад температур).Высокая прочность и стойкость к механическим повреждениям. Для заказа услуги по изготовлению и установке кованых ограждений вам необходимо оформить покупку на данном сайте или по телефону у нашего оператора.
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