Металлические лестницы

Описание товара

Изготовление и монтаж лестничных ограждений. Перила для лестниц.Для безопасного движения по лестнице предусматривается ограждение — перила лестницы. Кроме своей основной роли перила во многом определяют облик лестницы, придают ей законченный вид, являются дополнительной опорой. Все перечисленные факторы увеличивают значимость перил в конструкции лестницы и накладывают ответственность на их изготовителя.Мы готовы предложить, как стандартные ограждения лестниц и площадок, так и ограждения изготовленные по чертежам заказчика.