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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.01.2019
              2 500

              Металлические лестницы

              Телефон
              +7(918)5540225
              Продавец
              ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
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              Описание товара
              Изготовление и монтаж лестничных ограждений. Перила для лестниц.Для безопасного движения по лестнице предусматривается ограждение — перила лестницы. Кроме своей основной роли перила во многом определяют облик лестницы, придают ей законченный вид, являются дополнительной опорой. Все перечисленные факторы увеличивают значимость перил в конструкции лестницы и накладывают ответственность на их изготовителя.Мы готовы предложить, как стандартные ограждения лестниц и площадок, так и ограждения изготовленные по чертежам заказчика.
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