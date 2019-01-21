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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.01.2019
              790

              Sani Sticks - палочки от засора слива

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
              0
              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=ANn5UCN8qlc


              Ссылка на Палочки Sani Sticks тут:

              http://luckproducti.ru/low-sani-sticks1/?l=ab0a7e62e473


              Sani Sticks - палочки от засора слива


              Уникальное изобретение для избавления от засоров и неприятного запаха водопроводных труб. Sani Sticks палочка представляет собой концентрированную смесь ферментов, которая легко расщепляет и перерабатывает скопления жира и органические отложения. Одной упаковки таких палочек Sani Sticks хватит на целый год!


              - Расщепляют остатки пищи, моющих средств, жир и волосы

              - Безопасны для всех видов труб

              - Упаковки хватает на целый год


              На Sani Sticks действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 790 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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