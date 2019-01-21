Ссылка на товар на YouTube Канале:
https://www.youtube.com/watch?v=ANn5UCN8qlc
Ссылка на Палочки Sani Sticks тут:
http://luckproducti.ru/low-sani-sticks1/?l=ab0a7e62e473
Sani Sticks - палочки от засора слива
Уникальное изобретение для избавления от засоров и неприятного запаха водопроводных труб. Sani Sticks палочка представляет собой концентрированную смесь ферментов, которая легко расщепляет и перерабатывает скопления жира и органические отложения. Одной упаковки таких палочек Sani Sticks хватит на целый год!
- Расщепляют остатки пищи, моющих средств, жир и волосы
- Безопасны для всех видов труб
- Упаковки хватает на целый год
На Sani Sticks действует Скидка - 53%
Цена с учётом скидки - 790 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!