Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=ANn5UCN8qlc





Ссылка на Палочки Sani Sticks тут:

http://luckproducti.ru/low-sani-sticks1/?l=ab0a7e62e473





Sani Sticks - палочки от засора слива





Уникальное изобретение для избавления от засоров и неприятного запаха водопроводных труб. Sani Sticks палочка представляет собой концентрированную смесь ферментов, которая легко расщепляет и перерабатывает скопления жира и органические отложения. Одной упаковки таких палочек Sani Sticks хватит на целый год!





- Расщепляют остатки пищи, моющих средств, жир и волосы

- Безопасны для всех видов труб

- Упаковки хватает на целый год





На Sani Sticks действует Скидка - 53%

Цена с учётом скидки - 790 рублей

Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!