Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=T8SnWNfmhI4





Ссылка на Recolor восстановитель цвета тут:

http://luckproducti.ru/recolor-wipe/?l=2e52f728065d





Recolor восстановитель цвета





Rust-oleum ReCOLOR – специальный нанополироль, который при нанесении на любую поверхность восстанавливает насыщенность цвета, контрастность и градиент. Recolor восстановитель цвета является лучшим решением для дач, где любые новые вещи быстро теряют свою привлекательность.





- Идеально подходит для дачи

- Заменяет 2 -3 банки краски

- Дополнительная защита покрытий

- Усиление цветов и контрастности





На Recolor восстановитель цвета действует Скидка

Цена с учётом скидки - 1290 рублей

Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!