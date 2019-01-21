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https://www.youtube.com/watch?v=T8SnWNfmhI4
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http://luckproducti.ru/recolor-wipe/?l=2e52f728065d
Recolor восстановитель цвета
Rust-oleum ReCOLOR – специальный нанополироль, который при нанесении на любую поверхность восстанавливает насыщенность цвета, контрастность и градиент. Recolor восстановитель цвета является лучшим решением для дач, где любые новые вещи быстро теряют свою привлекательность.
- Идеально подходит для дачи
- Заменяет 2 -3 банки краски
- Дополнительная защита покрытий
- Усиление цветов и контрастности
На Recolor восстановитель цвета действует Скидка
Цена с учётом скидки - 1290 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!