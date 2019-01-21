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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.01.2019
              1 290

              Recolor восстановитель цвета

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
              0
              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=T8SnWNfmhI4


              Ссылка на Recolor восстановитель цвета тут:

              http://luckproducti.ru/recolor-wipe/?l=2e52f728065d


              Recolor восстановитель цвета


              Rust-oleum ReCOLOR – специальный нанополироль, который при нанесении на любую поверхность восстанавливает насыщенность цвета, контрастность и градиент. Recolor восстановитель цвета является лучшим решением для дач, где любые новые вещи быстро теряют свою привлекательность.


              - Идеально подходит для дачи

              - Заменяет 2 -3 банки краски

              - Дополнительная защита покрытий

              - Усиление цветов и контрастности


              На Recolor восстановитель цвета действует Скидка

              Цена с учётом скидки - 1290 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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