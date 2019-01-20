Реклама в HoReCa

Медиакит
Кто мы?
Мы занимаемся производством, размещением и продвижением видео в популярных местах большого Сочи.
Почему у нас лучше, чем у других?
Мы сотрудничаем с успешными сетями нашего города
«Горки Город», «Nippon House», «Rukkola» «Мой Кофе», «Чайхана Торне» и др.
Реклама в наших сетях эффективней телевидения по причине таргетированного удара в целевую аудиторию, так как сети наших партнеров посещают люди с достатком. (Средний чек 2500 руб.)
Кто наша аудитория?
Обеспеченные жители и гости города, которые могут позволить себе ходить в рестораны, фитнес-клубы и салоны красоты и которые способны приобрести услуги наших рекламодателей.
Демографические данные:
Состав аудитории по возрасту:
25-34 лет 45%
18-25 лет 25%
Остальные 30%
Статистика охвата видео канала Sochirepost в сетях партнеров
В период один месяц июль (2018).
Рестораны: 253 807 зрителей
Фитнес центрый: 3321 зрителей
Отели и апартаменты: 123 642 зрителей
Оздоровительные центры и прочее: 93 170 зрителей
В сети интернет: 125 000 зрителей
Всего: 598 940 зрителей в месяц.
Просим обратить Ваше внимание на то, что количество партнеров постоянно растет и наша сеть увеличивается. Расчет зрителей ведется от кол-во пробитых чеков в месяц, фактическое кол-во зрителей значительно больше.