Реклама в HoReCa

Описание товара

Медиакит

Кто мы?

Мы занимаемся производством, размещением и продвижением видео в популярных местах большого Сочи.

Почему у нас лучше, чем у других?

Мы сотрудничаем с успешными сетями нашего города

«Горки Город», «Nippon House», «Rukkola» «Мой Кофе», «Чайхана Торне» и др.

Реклама в наших сетях эффективней телевидения по причине таргетированного удара в целевую аудиторию, так как сети наших партнеров посещают люди с достатком. (Средний чек 2500 руб.)

Кто наша аудитория?

Обеспеченные жители и гости города, которые могут позволить себе ходить в рестораны, фитнес-клубы и салоны красоты и которые способны приобрести услуги наших рекламодателей.

Демографические данные :

Состав аудитории по возрасту:

25-34 лет 45%

18-25 лет 25%

Остальные 30%





Статистика охвата видео канала Sochirepost в сетях партнеров

В период один месяц июль (2018).

Рестораны: 253 807 зрителей

Фитнес центрый: 3321 зрителей

Отели и апартаменты: 123 642 зрителей

Оздоровительные центры и прочее: 93 170 зрителей

В сети интернет: 125 000 зрителей

Всего: 598 940 зрителей в месяц.

Просим обратить Ваше внимание на то, что количество партнеров постоянно растет и наша сеть увеличивается. Расчет зрителей ведется от кол-во пробитых чеков в месяц, фактическое кол-во зрителей значительно больше.