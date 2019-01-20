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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.01.2019
              40 000

              Реклама в HoReCa

              Телефон
              +79181343333
              Ключевые слова:
              реклама, видео, продвижение, рестораны, отели, съемки, квадракоптер
              Продавец
              Сочи Репост
              0
              Описание товара

              Медиакит

               

              Кто мы?

              Мы занимаемся производством, размещением и продвижением видео в популярных местах большого Сочи.

               

              Почему у нас лучше, чем у других?

              Мы сотрудничаем с успешными сетями нашего города

              «Горки Город», «Nippon House», «Rukkola» «Мой Кофе», «Чайхана Торне» и др.

               

              Реклама в наших сетях эффективней телевидения по причине таргетированного удара в целевую аудиторию, так как сети наших партнеров посещают люди с достатком. (Средний чек 2500 руб.)

               

              Кто наша аудитория?

              Обеспеченные жители и гости города, которые могут позволить себе ходить в рестораны, фитнес-клубы и салоны красоты и которые способны приобрести услуги наших рекламодателей.

               

              Демографические данные:

              Состав аудитории по возрасту:

              25-34 лет 45%

              18-25 лет 25%

              Остальные 30%


              Статистика охвата видео канала Sochirepost в сетях партнеров

              В период один месяц июль (2018).

              Рестораны: 253 807 зрителей

              Фитнес центрый: 3321 зрителей

              Отели и апартаменты: 123 642 зрителей

              Оздоровительные центры и прочее: 93 170 зрителей

              В сети интернет: 125 000 зрителей

              Всего: 598 940 зрителей в месяц.

               

              Просим обратить Ваше внимание на то, что количество партнеров постоянно растет и наша сеть увеличивается. Расчет зрителей ведется от кол-во пробитых чеков в месяц, фактическое кол-во зрителей значительно больше.

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