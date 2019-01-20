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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.01.2019
              540 000

              Затвор поворотный дисковый 32нж906р4 Ду1000, Ру6,3

              Телефон
              +79787562082
              Продавец
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              Описание товара
              . Затворы поворотные дисковые 32нж906р4 Ду1000, Ру6,3 Ивано-Франковского арматурного заводаЗатвор поворотный дисковый 32нж906р4 ИА 99017.00 Ду1000, Ру6,3.Арт. ПА1031.4700.12Артикул: ПА1031.4700.12Наименование: Затвор поворотный дисковыйТаблица-фигура: 32нж906р4Номер чертежа: ИА 99017.00Диаметр, DN (мм): 1000Давление, PN (кгс/см2): 6,3Материал корпуса: сталь 10Х17Н13М3ТРабочая среда: щелочьТемпература рабочей среды (С°): до +145Типсоединения: фланцевоеТип привода: под электроприводL (мм): 400Масса (кг): 1040Ценa: 540000 руб.Наличие на складе: 2шт.
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