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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.01.2019
              35 000

              Фланец 12Х18Н10Т Ду 1000, Ру 6,3

              Телефон
              +79787562082
              Продавец
              Фиолент
              0
              Описание товара
              Фланец плоский нержавеющий 12Х18Н10Т под приварку Ду 1000, Ру 6,3 ГОСТ 12820-80Фланец плоский нержавеющий под приварку Ду 1000, Ру 6,3,  12Х18Н10Т по ГОСТ 12820-80. Вес 64,36 кг.Фланец — кольцо с равномерно расположенными отверстиями для болтов и шпилек, служащие для прочного и герметичного соединения труб и трубопроводной арматуры. Фланцевое соединение состоит из двух фланцев, прокладки или уплотнительного кольца, соединительных болтов (или шпилек) и гаек. Для технологических трубопроводов применяют фланцы различных типов: приварные, свободные, резьбовые и литые.
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