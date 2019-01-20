Фланец 12Х18Н10Т Ду 1000, Ру 6,3

Описание товара

Фланец плоский нержавеющий 12Х18Н10Т под приварку Ду 1000, Ру 6,3 ГОСТ 12820-80Фланец плоский нержавеющий под приварку Ду 1000, Ру 6,3, 12Х18Н10Т по ГОСТ 12820-80. Вес 64,36 кг.Фланец — кольцо с равномерно расположенными отверстиями для болтов и шпилек, служащие для прочного и герметичного соединения труб и трубопроводной арматуры. Фланцевое соединение состоит из двух фланцев, прокладки или уплотнительного кольца, соединительных болтов (или шпилек) и гаек. Для технологических трубопроводов применяют фланцы различных типов: приварные, свободные, резьбовые и литые.